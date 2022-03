Durante la partecipazione di Tommaso Zorzi al GF Vip 5, molti fan dell’infleuncer – ma anche Alfonso Signorini e Gabriele Parpiglia – hanno chiesto a Gaia Zorzi se avrebbe partecipato in una futura edizione del reality. La sorella di Tommaso ha sempre risposto in modo ironico, sia su Twitter che a Casa Chi: “Se sono pronta per farlo? Prontissima! Prima stavo provando le mie litigate, cosa farò e cosa non farò. Poi devo vedere che Paese prendere dalla mia parte. Un po’ Risiko. Il Grande Fratello è diventato un po’ questo“.

Molti follower l’avevano presa sul serio ed avevano iniziato a chiederle se avesse già preso contatti con la produzione, così Gaia Zorzi ha smentito il suo ingresso al GF Vip 6: “Maaaaa dopo tutto quello che è successo quest’edizione mi chiedete ancora se parteciperò alla prossima? No thanks scelgo la mia salute mentale“.

Gaia Zorzi al GF Vip 7 con Fariba Tehrani?

Non sarà entrata nella Casa di Cinecittà, ma la Zorzi junior è comunque tornata al GF, nelle vesti di conduttrice del GF Vip Party insieme a Giulia Salemi. E proprio nell’ultima puntata del programma di Mediaset Infinity, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha fatto una rivelazione choc gold su sua madre e Gaia Zorzi. La Salemi ha svelato che Faribona e Gaia potrebbero partecipare al GF Vip 7.

“Possiamo dirlo dai? Non è che porta sfortuna dirlo? Possiamo? Sì che tu potresti partecipare il prossimo anno. Dai concorrente unico Gaia Zorzi e Fatiba Tehrani. Mia mamma ragazzi è convinta di farlo il prossimo anno. Gaia poi mi ha confessato che se lo farà mia mamma, allora lo farà anche lei”.

Fariba e Gaia sarebbero anche due ottime vippone, entrambe con il pepe e il carattere giusto per creare dinamiche. Poi la Tehrani per me possono metterla anche al meteo, la guarderei ovunque! E visto che proprio con la Zorzi ha litigato, al GF Vip 7 mi piacerebbe vedere anche Akash Kumar (che mi ha attaccato e bloccato così random e anche per questo lo amo).