Gaia Zorzi è stata fortemente corteggiata dalla produzione del Grande Fratello Vip per averla come concorrente, ma alla fine la sorella minore di Tommaso Zorzi ha rifiutato.

Un rifiuto annunciato dalla sottoscritta mesi fa quando – ironicamente – ha scritto su Twitter: “Maaaaa dopo tutto quello che è successo quest’edizione mi chiedete ancora se parteciperò alla prossima? No thanks scelgo la mia salute mentale”.

Gaia Zorzi (che non ha accantonato il sogno di fare politica, dato che quest’anno si candiderà alle elezioni comunali di Milano con il partito Azione), ha però ugualmente strappato un contratto con il Grande Fratello Vip, ma non come concorrente bensì come conduttrice dello spin off GF Vip Party, condotto l’anno scorso da Annie Mazzola ed Awed. La Zorzi condurrà in coppia con una veterana del reality show, Giulia Salemi, concorrente bis della terza e della quinta edizione. A scriverlo è stato il settimanale Chi.

“Sorride anche Giulia Salemi che ritroveremo a commentare sui social i nuovi inquilini a GF Vip Party, l’emanazione web del Gf Vip trasmessa sul portale di Mediaset Infinity. In coppia con lei un altro volto nato, di riflesso, proprio dalla scorsa edizione del programma: quello di Gaia Zorzi, sorella di Tommaso”.

Gaia Zorzi e Giulia Salemi conduttrici del GF Vip Party

Giulia Salemi, oltre alla conduzione del GF Vip Party, è stata confermata dal Biscione anche per la seconda stagione di Salotto Salemi, sempre sul sito di Mediaset. Hashtag StreamingQueen.