Gaia, What Christmas Means to Me: la canzone natalizia dell’artista italo-brasiliana in esclusiva per Amazon Music.

Anche Gaia festeggia il Natale a suon di musica. La cantautrice italo-brasiliana vincitrice di Amici di Maria De Filippi nel 2020 ha lanciato una nuova hit dedicata al periodo più magico dell’anno. S’intitola What Christmas Means to Me e non è proprio una canzone originale, bensì la cover di uno storico brano di uno degli artisti più importanti di tutti i tempi, Stevie Wonder.

Gaia Gozzi

Gaia Gozzi: What Christmas Means to Me in esclusiva per Amazon

Il brano scelto da Gaia per rendere ancora più magiche le feste natalizie è What Christmas Means to Me, un brano natalizio di Stevie Wonder reinterpretato per l’occasione dall’artista di Alma in una versione davvero innovativa, con all’interno anche alcune note in portoghese per renderla maggiormente sua.

Un singolo che fa parte della tracklist di Alma – Christmas Edition, la nuova versione natalizia del suo ultimo album, altra esclusiva di Amazon Music. Un perfetto regalo di Natale per le migliaia e migliaia di fan della cantante di origine brasiliana, un’artista italiana tra le più amate al mondo, come dimostrato anche da importanti duetti internazionali come quello con Sean Paul.

Gaia Gozzi: il video di What Christmas Means to Me

Con il nuovo brano natalizio arriva anche un nuovo video musicale di Gaia. Una clip perfettamente natalizia ma anche a tinte brasiliane, che regala un’ambientazione unica capace di far sognare i fan dell’artista. Un video che presenta anche una coreografia che diventerà sicuramente virale tra i fan di Gaia. E per non farsi mancare nulla, su Amazon Music rimarranno disponibili fino a Natale tanti contenuti esclusivi e immagini di backstage del video, per potersi immergere ancora di più nell’atmosfera creata dalla cantante con questo nuovo brano. Di seguito il video ufficiale: