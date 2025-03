Gaia: Un Viaggio Musicale Tra Samba e Sanremo

C’è una nuova Gaia nel suo prossimo album ‘rosa dei venti’, in uscita il 21 marzo, che si presenta più autentica e intima. Il progetto include 13 brani, tra cui il singolo di Sanremo “Chiamo io chiami tu”. L’album è caratterizzato da un forte legame familiare, con registrazioni delle voci della mamma, della nonna, del papà e delle sorelle. Inoltre, ci sono quattro collaborazioni speciali con artisti come Capo Plaza, Guè, Lorenzza e Toquinho, che arricchiscono il progetto. Gaia esprime grande orgoglio per questo lavoro, che rappresenta una parte importante di sé. L’album promette di esplorare tematiche personali e autentiche, offrendo agli ascoltatori un’esperienza profonda e intima. Il collegamento con le proprie radici e i legami familiari sono un elemento chiave del progetto, facendo sentire l’ascoltatore parte integrante del viaggio musicale di Gaia. È un’anticipazione che suscita grande interesse e attesa nel pubblico.