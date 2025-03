Gaia sulle voci della storia con Olly e i backstage di Sanremo

Pochi giorni dopo il Festival di Sanremo, il settimanale Nuovo Tv ha lanciato la notizia di una presunta storia d’amore tra Gaia e Olly. I rumor sono nati dai complimenti pubblici che Olly ha lasciato sotto le foto di Gaia sui social. Anche Dagospia ha confermato l’ipotesi di una relazione segreta, suggerendo che tra i due ci sia stata una scintilla durante il festival. I fan sono entusiasti, specialmente perché entrambi sono single. Tra gli indizi, si segnala la smentita dell’ipotetico flirt tra Olly e Benedetta Quagli, ex di Federico Chiesa, e l’emergere di un affetto più forte per Gaia.

Gaia, intervistata da Vanity Fair, ha negato i rumor. Si è dichiarata single e ha spiegato che il suo periodo di castità era iniziato come una scelta personale e non è più stata una sua decisione. Ha anche commentato le chiacchiere su una frequentazione con Olly, affermando che il cantante è solo un amico e che il ritmo del festival non permette di sviluppare una relazione romantica. Quando le è stato chiesto di un possibile duetto con Olly, ha risposto positivamente, pur riconoscendo delle differenze musicali. Infine, sulla questione di chiedere di sposarsi o avere figli, ha dichiarato di non aver ancora deciso, ma di aver cambiato idea riguardo a diventare madre in futuro.