Gaia, problemi audio al concerto del Primo Maggio e uso dell’autotune durante il discorso.

Tra gli artisti che si sono esibiti al concertone del Primo Maggio, Gaia ha attirato l’attenzione con tre brani del suo ultimo album, “Rosa dei Venti”: “Fumo Blu”, “Addicted” e “Chiamo Io Chiami Tu”. Durante l’esibizione, si sono però riscontrati alcuni problemi, come l’eccessivo autotune e difficoltà nel gestire gli auricolari in ear, specialmente durante il bridge della sua canzone sanremese. Nonostante le difficoltà, Gaia è riuscita a coinvolgere il pubblico presente in piazza San Giovanni.

Alcuni rumors, riportati da Open, suggeriscono che l’artista possa aver cantato in playback, ma tale ipotesi è stata messa in discussione, considerati i problemi riscontrati. Si parla piuttosto di cori pre-registrati durante i ritornelli, sui quali Gaia si esibiva.

Dopo le performance, Gaia ha tenuto un discorso per ringraziare la sua band e, nonostante i problemi audio, ha enfatizzato l’importanza delle persone che lavorano dietro le quinte. Con un tono serio, ha chiesto al pubblico di applaudire per coloro che rendono possibili eventi come quello: “Nel giorno della festa dei lavoratori è fondamentale riconoscere quanto queste persone siano essenziali; senza di loro non saremmo qui”.

L’intervento, sottolineato dall’uso dell’autotune, ha creato un momento quasi comico, ma ha certamente messo in risalto l’importanza del supporto tecnico per gli artisti. La performance di Gaia, pur arricchita da problemi tecnici, ha avuto un forte impatto emotivo sul pubblico, rispecchiando il clima di festa e celebrazione della giornata.