Gaia Padovan di Mediaset: Ritorno al Lavoro Dopo il Tumore al Seno e la Fine della Chemioterapia

Gaia Padovan, volto di Mediaset, è tornata al lavoro dopo nove mesi di lotta contro un tumore al seno. Ha condiviso sui social che la sua vita è “quasi tornata alla normalità”, anche se il suo percorso terapeutico rimane impegnativo. In un post, ha celebrato il suo rientro al lavoro e ha ringraziato chi le ha offerto sostegno durante la malattia, compresa Mediaset, che l’ha promossa a caposervizio come bel gesto di bentornata.

In un’intervista al Corriere della Sera, Padovan ha descritto il suo percorso, che ha incluso sei mesi di chemioterapia settimanale e un mese e mezzo di radioterapia quotidiana. Attualmente sta seguendo terapie ormonali e una nuova cura che prevede l’assunzione di farmaci inibitori. Nonostante la recente promozione, ha affermato di sentirsi come Wonder Woman, sebbene il suo corpo si stanchi facilmente.

Riguardo alla possibilità di una guarigione completa, ha spiegato che ci vogliono cinque anni per essere fuori pericolo, poiché esiste il rischio di recidive. Le tac negative le danno fiducia, ma sottolinea che la guarigione dipende da una combinazione di fattori. Ha deciso di tornare a lavorare perché desiderava normalità, tornando in redazione il 20 marzo, dove ha ricevuto la notifica della promozione solo una settimana dopo. La sua reazione iniziale è stata di sorpresa, quando i colleghi l’hanno avvisata della sua inclusione nell’elenco delle promozioni.