Gaia-Mida, Chiara-Davide, Beatrice-Giuseppe: oggi è la giornata degli ex che si stuzzicano

Cosa hanno in comune Gaia De Martino e Mida, Chiara Rabbi e Davide Donadei e la coppia dell’ultimo Grande Fratello composta da Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi? Che sulla carta sono tutti “ex fidanzati” nati in programmi televisivi e in queste ultime ore, in un modo o nell’altro, si sono stuzzicati.

Gaia-Mida

La coppia nata (e morta) ad Amici ha di nuovo fatto sognare i fan quando ieri la ballerina si è presentata a un firma copie del cantante in quel di Napoli e oggi è stata avvistata sempre insieme a lui al firma copie di Bari. Gaia e Mida si stanno di nuovo stuzzicando (o molto più probabilmente stanno stuzzicando i fan?). Ai firma copie, per incontrare il proprio beniamino, bisogna comprare una copia dell’album e si sa che la coppia tira.. Ma sono solo maligno io.

no vabbè la cucciola che cercava di non farsi vedere per non distogliere l’attenzione da lui mi sto disperando pic.twitter.com/fSQVibEAef — Asia🐘 (@casiftangeles) May 25, 2024

LA PRINCI CI DA IL BUONGIORNO DIRETTAMENTE DA BARI ☀️ pic.twitter.com/dwYwWZUnpQ — fede (@nongirachesfiga) May 25, 2024

Chiara-Davide

Lo stuzzicamento fra Chiara e Davide è invece avvenuto virtualmente, su TikTok, dove la Rabbi si è divertita a fare una classifica delle coppie nate a Uomini e Donne. All’ultimo posto ha messo proprio lei con Davide, ottenendo da lui una risposta: “Diciamo che io non mi sarei mai messo al decimo posto, anzi, tutt’altro. Ma se per te siamo da decimo posto, va bene, male male male! Comunque, siamo bellissimi”. Iconica la risposta di lei: “Potevi pensarci prima di lasciarmi“. Amen, sorella.

@chiaragemePerò mi si ferma il battito 😂 ♬ Superclassico – Ernia

Beatrice-Giuseppe

Beatrice e Giuseppe, invece, sembrerebbero essere una coppia ritrovata. Almeno a livello di amicizia. Come riporta IsaeChia:

“Nell’ultimo numero di Di Più, in edicola da oggi Giuseppe ha scritto una lunga lettera a Beatrice. Una lettera in cui l’ex gieffino ha fatto mea culpa, ammettendo i suoi errori” – si legge – “Garibaldi ha promesso alla Luzzi di avere ora intenzioni serie e che questa volta non la deluderà. L’uomo ha ammesso di aver sbagliato tutto per via delle sue insicurezze. Un atteggiamento da stupido il suo, specie in virtù del fatto che si era fatto condizionare dalle parole che gli inquilini che lo aizzavano quasi contro Bea, da loro definita manipolatrice. Nella lettera Giuseppe ha poi rivelato un retroscena inedito sul dopo reality. Beatrice lo aveva invitato a casa sua per un caffè, ma lui si era presentato in ritardo. La reazione dell’attrice? Non lo ha fatto entrare! “Mi avevi dato appuntamento a casa tua per un caffè e io ho fatto un disastro. Sono arrivato tardi e tu non mi hai voluto più aprire. Hai ragione Bea, lo meritavo. Amareggiato sono tornato in Calabria, senza neanche riuscire a vederti“.

Recentemente sono usciti a Roma insieme a Stefano Miele.