Gaia Masetti: nuova avventura nel ciclismo olandese

Gaia Masetti, ciclista di Fiorano, si unisce alla squadra Picnic PostNL dopo aver trascorso un periodo con l’AG Insurance – Soudal in Belgio. La sua nuova avventura avrà inizio a gennaio, sotto la guida del General Manager Iwan Spekenbrink.

Nel 2022, Masetti aveva scelto di trasferirsi all’AG Insurance – NXTG, diventando l’unica italiana della squadra olandese. La sua motivazione era chiara: «Vado al Nord per inseguire il sogno, crescere e diventare una ciclista vera». Questo percorso l’ha portata a ottenere risultati significativi, come la vittoria alla Classique Morbihan e la partecipazione alla cronometro iridata a Zurigo, oltre al titolo europeo nella Mixed Relay.

Il 2025 è stato un anno difficile per Gaia, che ha comunque partecipato al Giro d’Italia e ottenuto un settimo posto nel campionato italiano a cronometro. Nonostante le sfide, affronta questa nuova fase con determinazione, pronta a sfruttare al massimo le opportunità che le si presenteranno. Ha dichiarato di essere entusiasta di questo nuovo capitolo, esprimendo il desiderio di crescere ulteriormente come atleta e contribuire al successo della squadra. Si descrive come una ciclista versatile, pronta a lavorare duramente e a mantenere un clima positivo all’interno del team.

Il tecnico Rudi Kemna ha messo in evidenza l’esperienza e la leadership di Masetti, definendola un vero capitano. Ha aggiunto che la sua presenza sarà fondamentale nei momenti decisivi delle gare, sottolineando come Gaia possa portare la squadra a un livello superiore grazie alla sua visione di gara e alle sue capacità di comando.