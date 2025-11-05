19.4 C
Roma
mercoledì – 5 Novembre 2025
Sport

Gaia Masetti: nuova avventura nel ciclismo olandese

Da stranotizie
Gaia Masetti: nuova avventura nel ciclismo olandese

Gaia Masetti, ciclista di Fiorano, si unisce alla squadra Picnic PostNL dopo aver trascorso un periodo con l’AG Insurance – Soudal in Belgio. La sua nuova avventura avrà inizio a gennaio, sotto la guida del General Manager Iwan Spekenbrink.

Nel 2022, Masetti aveva scelto di trasferirsi all’AG Insurance – NXTG, diventando l’unica italiana della squadra olandese. La sua motivazione era chiara: «Vado al Nord per inseguire il sogno, crescere e diventare una ciclista vera». Questo percorso l’ha portata a ottenere risultati significativi, come la vittoria alla Classique Morbihan e la partecipazione alla cronometro iridata a Zurigo, oltre al titolo europeo nella Mixed Relay.

Il 2025 è stato un anno difficile per Gaia, che ha comunque partecipato al Giro d’Italia e ottenuto un settimo posto nel campionato italiano a cronometro. Nonostante le sfide, affronta questa nuova fase con determinazione, pronta a sfruttare al massimo le opportunità che le si presenteranno. Ha dichiarato di essere entusiasta di questo nuovo capitolo, esprimendo il desiderio di crescere ulteriormente come atleta e contribuire al successo della squadra. Si descrive come una ciclista versatile, pronta a lavorare duramente e a mantenere un clima positivo all’interno del team.

Il tecnico Rudi Kemna ha messo in evidenza l’esperienza e la leadership di Masetti, definendola un vero capitano. Ha aggiunto che la sua presenza sarà fondamentale nei momenti decisivi delle gare, sottolineando come Gaia possa portare la squadra a un livello superiore grazie alla sua visione di gara e alle sue capacità di comando.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Prevenzione oncologica maschile in Italia: novembre di iniziative
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.