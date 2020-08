Debuttare nel mondo dei big della musica in piena pandemia mondiale non deve essere stato facile per Gaia, che nell’anno in cui ha vinto Amici ha dovuto rinunciare ai bagni di folla, ai firmacopie ed alle serate in discoteca.

Anche i suoi video sono stati tutti girati in piena sicurezza, da Chega (dove i ballerini le danzavano ad oltre 1 metro di distanza) a Coco Chanel, dove il budget a disposizione è stato nettamente più alto.

Protagonista del video il bellissimo attore Sergio Ruggeri, già ammirato nella serie Baby disponibile su Netflix. Gaia e Sergio – in tutto il video – mantengono al distanza di un metro (circa, dai) in pieno rispetto delle norme anti contagio imposte dal nostro Governo.

Non so se è una scelta voluta (o un caso), ma il risultato è adorabile.