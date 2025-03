Gaia Gozzi su una gieffina: “Bellissima, stupenda, ha capito tutto”

Le fan di Zeudi Di Palma, conosciute come Zelena, stanno cercando di fare da agenzia matrimoniale per la loro beniamina. Ieri pomeriggio, alcune di loro hanno fermato Gaia Gozzi per chiederle un’opinione sulla concorrente del Grande Fratello, che è stata recentemente finalista. Gaia, nota per la sua canzone “Chiamo Io Chiami Tu”, si è mostrata gentilissima e ha parlato con entusiasmo di Zeudi, riconoscendola come “la ragazza di Miss Italia”. Ha elogiato la sua bellezza, affermando che è “pazzesca” e ha apprezzato anche il fatto che Zeudi sia bisessuale e ami le brasiliane, commentando positivamente il suo approccio alla vita.

Inoltre, Gaia ha condiviso il suo pensiero riguardo alla competizione tra le donne artiste, sostenendo che non esiste. Dopo Sanremo, ha dichiarato di essere soddisfatta delle proprie esibizioni e ha sottolineato che le competizioni tra artiste sono un’idea superata e inventata per creare divisioni. Ha raccontato un aneddoto in cui Elodie le ha fatto i complimenti in videochiamata a notte fonda, dimostrando un clima di sostegno reciproco tra colleghe. Gaia ha anche espresso rammarico per il posizionamento di Giorgia al festival, sottolineando che il successo di una artista porta avanti tutte. Conclude affermando che le donne sono forti sia sul palco che fuori, invitando a smettere di vedere una competizione tra di loro, considerandola un atteggiamento antiquato.