Gaia fa coming out e cita “il dito” di Tony Effe

Gaia, durante un gioco con il portale MySecretCase, ha fatto coming out confessando apertamente di essere attratta sia dai ragazzi che dalle ragazze. Un coming out che non ha colto di sorpresa nessuno, dato che si è auto-definita Dea Saffica proprio in uno dei suoi ultimi singoli.

Parlando proprio di quel momento, Gaia ha confessato: “La musica in sottofondo durante può essere bella, soprattutto se dà ritmo, ma non ho mai ascoltato la mia musica, sarebbe cringe“. E ancora: “La sc0p4micizia mi piace se c’è l’intelligenza emotiva da entrambe le parti per poterla gestire, altrimenti è un casino. Quando mi è capitata [di averla, ndr] con una donna mi è rimasto più semplice mantenere dopo un’amicizia. Con un uomo non lo so, dipende“.

Gaia, la citazione al dito di Tony Effe

“In questo periodo sto lavorando molto quindi non ho proprio le energie per fare niente, sono in giro a fare Sesso e Samba [la canzone con Tony Effe, ndr] ma qua sotto in realtà è tutto morto. Sono sette mesi di castità e non mi era mai capitata”. E in merito proprio a Tony Effe ha risposto: “Dito dietro? Ci sta. Tony approva, ho visto. Non personalmente, eh! Ho visto il suo video in cui lo diceva” [il riferimento è all’intervista che Tony Effe ha fatto proprio con il team di MySecretCase in cui ha confessato di apprezzare il dito, ndr]”.

https://www.youtube.com/watch?v=VyAtMqH_o8Q

La cantante ha poi aggiunto: “Mi piace anche in tre, ma preferisco due ragazze e un ragazzo. Il mio sogno con artisti stranieri? Doja da sola o Rihanna e Rocky insieme“.

Nel 2020, parlando con Gay.it, Gaia ha confessato di aver una famiglia molto open mind.