Gaia e Tony Effe sono perfetti insieme nel nuovo singolo

Tony Effe dopo aver lasciato la Dark Polo Gang si è buttato nel mercato mainstream e lo ha fatto con una serie di duetti con cantati popparole che nel proprio curriculum vantano una vittoria ad Amici. Lo scorso anno ci ha regalato Taxi Sulla Luna con Emma, quest’anno l’ipnotica Sess0 e Samba con Gaia. Questo singolo è meno radiofonico di quello del 2023 che in un anno ha conquistato ben tre dischi di platino, ma conferma il filone preso dal trapper.

Riuscirà Sess0 e Samba a eguagliare il successo del singolo con Emma? Nel dubbio vi copio-incollo il comunicato stampa che mi è arrivato perché è arte futuristica.

“Il video è ambientato in una discarica di automobili, dove tra carcasse di veicoli, ricambi di macchine e furgoni dismessi l’icona della trap e la cantante italo brasiliana, accompagnati da un intero corpo di ballo, trasformano il cantiere decadente in un vero e proprio palcoscenico di strada, a ritmo di samba. Sonorità latine, ritornello catchy e un ritmo irresistibile: nel videoclip di Sess0 e Samba lo stile iconico di Tony Effe si unisce al timbro sensuale di Gaia che dimostra ancora una volta tutta la sua poliedricità e versatilità in questo pezzo fresco e magnetico che racconta l’atmosfera ammaliante delle notti sudamericane, tra attrazione, complicità e desiderio”

Ecco il video:



Tony Effe, le sue barre

Metto benzina, metto gasolina

Mi fa impazzire se fa la cattiva

Metà bastarda, metà bambolina

Tu sei legale come una rapina

Principessa della strada

Mostrami la via della favela brasiliana

Seh, metti tutto nella Prada

Ti porto via con me in una villa a Copacabana

Quando balli, mi fai perdere i sensi

Voglio ricoprirti di gioielli

Nessuno può farti i complimenti, non hai sentimenti

A me piaci così con tutti i tuoi difetti

Fai la cattiva a letto, mi sporchi col rossetto

Vengo da Roma centro, è pazza del mio accento

Vuole un figlio con me solo per farlo ricco e bello

Sto contando milioni, mi dispiace, non ho tempo