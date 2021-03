Gaia e Madame tra i 100 giovani leader under 30 leader del futuro secondo Forbes Italia: ecco gli artisti in graduatoria.

Come ogni anno, Forbes Italia ha pubblicato la grafica con i 100 giovani leader under 30 del futuro che stanno cambiando il paese. E come ogni anno nella lista entrano anche alcuni personaggi che fanno parte del mondo della musica. In particolare, quest’anno ci sono ben due protagoniste di Sanremo 2021: Gaia e Madame. Ma non si tratta delle uniche star delle sette note presenti nello studio. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Gaia tra i 100 giovani leader del futuro per Forbes Italia

Ad annunciare il suo ingresso in questa élite di giovani che stanno tentando di cambiare il mondo partendo dall’Italia c’è anche Gaia Gozzi. Lo ha annunciato la stessa cantautrice di Cuore amaro attraverso un post sui social.

Gaia Gozzi

Queste le sue parole cariche di entusiasmo: “Wait Whaaatt!!! Sono su Forbes Italia tra i 100 giovani Under 30 che stanno cambiando il game! Non ci credo. Grazie musica, grazie voi, grazue tutt*“. Di seguito il suo post:

Madame e tha Supreme tra i 100 giovani leader del futuro

Tra i personaggi vicini al mondo della musica che hanno conquistato un posto in questo articolo di Forbes Italia c’è anche la tiktoker Cecilia Cantarano, oltre a un’altra star sanremese, l’attrice e cantante Matilda De Angelis. Ma c’è spazio anche per il mondo dell’urban e dell’hip hop italiano, rappresentato da Madame, che sul palco dell’Ariston ha vinto il premio per il miglior testo grazie a Voce, da tha Supreme, il producer e rapper che ha cambiato la musica tra 2019 e 2020, e da un altro producer tra i più apprezzati dalla nostra scena, Chris Nolan. Non può però mancare anche un rappresentante della musica classica, e si tratta di un talentuoso direttore d’orchestra, il romano Enrico Saverio Pagano, classe 1995.