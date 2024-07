Gaia e Luca: il loro rapporto un mese dopo con colpo di scena

Gaia e Luca, nonostante lui abbia confessato a Temptation Island di averla tradita con così tante donne che neanche se le ricorda tutte “tradisco per un bisogno fisiologico”, sono usciti insieme dopo il falò. Un mese dopo, però, il colpo di scena: lei – FINALMENTE – lo ha lasciato.

“Questo mese è stato un mese burrascoso a livello emotivo, Gaia ha preso delle decisioni che non mi aspettavo e ha deciso di chiudere la relazione perché sì è resa conto che molte cose non le aveva superate. Non me l’aspettavo. […] Lei è la donna che amo e che amo tutt’ora. […] Lei ha espresso la volontà con i fatti e le parole di voler continuare a sentire la persona che ha conosciuto all’interno della trasmissione. E questa cosa mi fa male. Da uomo questa situazione mi mette nella condizione di pensare che col passare del tempo lei possa legarsi a lui in un altro modo”.