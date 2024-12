GAIA: Concerto Imperdibile al Fabrique di Milano il 7 Maggio 2025 Post-Sanremo

Gaia, la cantautrice italo-brasiliana, ha recentemente annunciato la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 e terrà un concerto speciale il 7 maggio 2025 al Fabrique di Milano. Il 2024 è stato un anno straordinario per Gaia, iniziato con il suo singolo “Tokyo”, che ha raggiunto le prime posizioni delle classifiche radiofoniche. A questo si sono aggiunti altri successi come “Dea Saffica” e “Sesso e samba”, quest’ultimo realizzato in collaborazione con Tony Effe, che ha dominato la classifica FIMI per ben 12 settimane, guadagnando 4 dischi di Platino.

Gaia ha pubblicato due album di grande successo: “Nuova Genesi” e “Alma”. Inoltre, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Hitmaker of the Year ai Billboard Women in Music Italia 2024, un chiaro segno del suo talento poliedrico nel mescolare sonorità italiane e brasiliane. La sua carriera musicale continua a prosperare e a stupire il pubblico.

Nel mese di febbraio, Gaia tornerà sul palco dell’Ariston. Ha già partecipato al festival nel 2021 con il brano “Cuore Amaro” e nel 2024 ha preso parte a un’esibizione corale sulle note di “Lady Marmalade”, insieme ad artisti come Big Mama, Sissi e La Niña.

Per quanto riguarda il concerto del 7 maggio 2025, i biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 di martedì 3 dicembre 2024 su Ticketone e dalle ore 11:00 di domenica 8 dicembre 2024 su tutte le piattaforme di prevendita online e nei punti vendita autorizzati. Questo evento si preannuncia come un’opportunità imperdibile per gli ammiratori di Gaia di godere della sua musica dal vivo in un contesto emozionante come quello del Fabrique di Milano.

Per ulteriori informazioni sui biglietti e per seguire l’artista sui social, è possibile visitare il suo profilo ufficiale su Instagram. In sintesi, Gaia non solo continua a lasciare il segno nel panorama musicale italiano, ma si prepara anche a regalare emozioni durante il suo attesissimo concerto nel 2025.