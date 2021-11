Gaia Cascino ha avuto un crollo nervoso ed ha abbonato Il Collegio. La terza settimana è stata fatale per la parrucchiera romana che – stanca di “svejarsi la matina e andare a scola” – ha deciso nel pieno delle sue facoltà di abbandonare il reality anzitempo e tornare alla sua vita.

“Mi sono vergognata del mio nervosismo, ma ho paura che ce ne saranno altri. Non c’ho più forze per restare qua. Ho bisogno di riavere la vita che riavevo prima, voglio riprenderla”.

A nulla è servita la (surreale) telefonata con sua madre, Gaia non ha cambiato idea.

“Mamma ti giuro non ce la faccio più e voglio tornare a casa, non ce la faccio più a studiare voglio lavorare! Il preside mi conosce come l’albero ginecologico (!) da quante volte mi ha visto”.