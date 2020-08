Gaia Bianchi è una star di TikTok e dopo aver violato la quarantena per partecipare ad un compleanno (chiedendo poi scusa), oggi è tornata sulla bocca di tutti per aver ironizzato sulla decisione del Governo di chiudere le discoteche per prevenire la diffusione del CoronaVirus.

“Se chiudete le discoteche io non vado a scuola”.

#GaiaBianchiisOverParty: Per le storie pubblicate su Instagram dalla tiktoker, nota anche per aver violato la quarantena ad aprilepic.twitter.com/YIEbVfJ9wi — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) August 17, 2020

Il video è diventato virale e Gaia Bianchi ha ricevuto una shitstorm senza precedenti. La sedicenne ha così rettificato, spiegando di aver fatto semplicemente una battuta.

“Ho parlato in maniera superficiale e ironica, il problema non sono io che da ragazza di 16 anni voglio andare a ballare e divertirmi, il problema sono quei quattro babbi che hanno lasciato le discoteche aperte fino a dopo Ferragosto. Ditemi voi chi a Ferragosto resta a casa, a Ferragosto le discoteche erano piene di gente e che lo fossero era una cosa prevedibilissima. Il problema non sono io, ma le cose concrete”.

Nata nel febbraio del 2004 in quel di Milano, Gaia Bianchi è fra le TikToker italiane più famose con più di 1 milione di followers.