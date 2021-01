Gaia a Sanremo 2021 con Cuore amaro: il significato della canzone con cui la vincitrice di Amici 2020 debutta al Festival.

La donna dai mille talent è pronta a fare il debutto tra i Campioni al Festival di Sanremo 2021. Dopo l’anno del definitivo salto di qualità, Gaia si è presa di forza la sua grande occasione nella kermesse più importante d’Italia, a suon di dischi di platino grazie al singolo Chega. I riflettori sono puntati anche su di lei. Da anni infatti gli ex Amici fanno fatica a Sanremo: sarà lei a spezzare la maledizione?

Gaia, Cuore amaro: il significato

La canzone con cui Gaia Gozzi farà il proprio debutto sul palco dell’Ariston s’intitola Cuore amaro. Un brano in italiano, dunque concettualmente differente rispetto al pezzo che l’ha resa famosa in tutta la penisola.

Gaia Gozzi

In un’intervista a RaiPlay, la cantautrice di origini brasiliane ha spiegato il significato della sua nuova canzone: “Per la prima volta non parlo d’amore, ma una canzone che parla di me stessa, della mia storia. Il cuore amaro è il mio, racconta un po’ la mia testardaggine nel non mollare, in maniera sincera. È una canzone che anche a livello di arrangiamento, di mood e di produzione racconta la mia storia e ti porta un po’ nel Sud America, però in maniera fresca, in maniera odierna… nel mio modo di fare musica“.

Gaia a Sanremo

Per Gaia sarà la prima partecipazione in assoluto a Sanremo, un palco che non è riuscita a calcare tra i Giovani. In passato ha però già avuto esperienze importanti a X Factor e ad Amici. Sicuramente l’esperienza non le manca, anche se l’emozione sarà molto diversa. Cosa possiamo aspettarci dalla sua partecipazione al Festival? È dal 2012 con Emma che un’ex vincitore di Amici non conquista la kermesse.

Tuttavia, la cantautrice di origini brasiliane ha delle carte da giocarsi, e non sorprenderebbe troppo vederla in top 10. Non facciamo pronostici, ma ci sentiamo di affermare che possa migliorare le performance degli ultimi due ex Amici, Alberto Urso e Giordana Angi, che hanno chiuso rispettivamente al 14esimo e al 20esimo posto lo scorso anno. Di seguito il video di Chega: