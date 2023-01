Gaggia RI8433/11 Viva Style Macchina da Caffè Espresso Manuale, per Macinato e Cialde, 15 Bar, 1L, 1025W, Nero

Descrizione Prodotto

GAGGIA VIVA STYLE

Perché scegliere una macchina manuale Gaggia?

Le macchine manuali Gaggia ti permettono di rivivere il rituale tradizionale del barista a casa tua e sentirti protagonista del tuo espresso.

Ottenere un espresso eccezionale richiederà attenzione e pratica, ma poi sarai sicuramente orgoglioso del risultato. Potrai anche preparare cremosi cappuccini grazie al pannarello, oppure erogare acqua calda per tisane e tè. Avrai così, a casa, il tuo personale angolo bar.

SCOPRI TUTTE LE CARATTERISTICHE DI VIVA STYLE

INTERFACCIA SEMPLICE

Basta girare la manopola centrale e Viva è pronta per erogare autentici espressi italiani o vapore per montare il latte.

ADATTA PER CAFFÈ MACINATO E CIALDE

Grazie al portafiltro pressurizzato “crema perfetta” e ai due filtri in dotazione, potrai ottenere ottimi espressi sia che tu voglia utilizzare caffè macinato oppure cialde di carta monoporzione.

PANNARELLO CLASSICO

Libera il barista che è in te e prepara in pochi secondi deliziose specialità a base di latte emulsionato.

Puoi anche erogare acqua calda per tè e tisane.

PORTAFILTRO PRESSURIZZATO “CREMA PERFETTA”

Grazie alla sua tecnologia brevettata potrai ottenere sempre ottimi espressi con crema naturale, qualunque sia il tuo livello di esperienza.

PRESSIONE 15 BAR

La pressione perfetta per ottenere espressi con crema naturale

DESIGN COMPATTO

Un design compatto e versatile con interfaccia semplice ed intuitiva.

Seleziona la funzione semplicemente ruotando la manopola centrale.

GUIDA RAPIDA ALL’ATTIVAZIONE – primo utilizzo

1

Posiziona la macchina su un piano di lavoro lontano da rubinetto, lavello, fonti di calore Estrai, sciacqua e riempi il serbatoio dell’acqua con acqua fresca, fino all’indicazione MAX. Riposizionalo.

2

Poni un recipiente sotto il pannarello e ruota la manopola di acqua calda/vapore in senso ANTIORARIO.

3

Inserisci la spina nella presa di corrente a muro e imposta l’interruttore principale su “I” per accendere la macchina. La spia di accensione si illumina.Ruota la manopola di selezione fino alla posizione “caffè” (come mostrato in figura). Dal pannarello fuoriesce acqua calda. Lascia che la macchina eroghi acqua fino allo svuotamento dell’intero serbatoio.

4

Quando il serbatoio dell’acqua è vuoto, riporta la manopola di selezione al centro, nella posizione di stand-by (come mostrato in figura).Riempi il serbatoio con acqua fresca fino all’indicazione MAX.Ruota la manopola di acqua calda/vapore in senso ORARIO. La macchina è pronta all’uso!

GUIDA RAPIDA ALL’UTILIZZO DELLE CIALDE

Segui sempre le istruzioni sul libretto, e utilizza cialde di qualità (diametro 44mm, 7 grammi di caffè). Sperimenta: come per le miscele di caffè macinato, cialde diverse portano a risultati differenti.

Accendi la macchina e attendi che la spia “macchina pronta” si illumini. Per il primo caffè, inserisci l’apposito adattatore in gomma nera nel portafiltro (parte convessa in basso), e posiziona sopra di esso il filtro per cialde. Non inserire la cialda!Aggancia il portafiltro alla macchina. Eroga un po’ di acqua (girando la manopola verso sinistra, poi riportandola al centro). Il portafiltro è riscaldato.Sgancialo e svuotalo dell’acqua in eccesso. Non asciugarlo.Colloca al suo interno la cialda in modo che aderisca bene.Ruota nuovamente la manopola verso destra per erogare il caffè, e riportala in centro per interrompere l’erogazione. Il caffè è pronto!

Prepara una o due tazze alla volta di caffè macinato

2 filtri inclusi: 1 filtro per caffè macinato, per 1 o 2 tazze e 1 filtro per cialde di carta monoporzione, con adattatore

Pannarello classico: eroga vapore per emulsionare il latte oppure acqua calda per tè e tisane

Design compatto ed ergonomico, serbatoio acqua e vassoio raccogligocce estraibili; griglia non inclusa

Interfaccia semplice con manopola centrale

Prodotto destinato all’uso domestico