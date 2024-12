Gaga svela come sarà il nuovo album: testi, generi e conclusione

Febbraio si preannuncia un mese ricco di eventi, con il Festival di Sanremo in programma e l’atteso rilascio del nuovo album di Lady Gaga. Dopo aver introdotto l’era musicale con il brano “Disease”, la Germanotta ha annunciato che anche “Die With A Smile” farà parte del nuovo progetto, suggerendo che l’album non sarà un lavoro scuro e “aggressivo” come “Born This Way”. In interviste con Rolling Stone e il Los Angeles Times, Gaga ha descritto il suo prossimo lavoro come un mix di generi, promettendo una varietà di sonorità che porteranno l’ascoltatore in una direzione inaspettata, culminando in un finale ottimista.

L’album, caratterizzato da una grande diversità, ha il potenziale di attrarre un pubblico più ampio e evitare il rischio di flop, analizzando l’esperienza di colleghi come Katy Perry, Stefani e Jennifer Lopez. Gaga ha rivelato di essere completamente immersa nel processo creativo, registrando numerose canzoni, molte delle quali non verranno incluse nel disco. Ha paragonato il processo di creazione a un tuffo in una piscina gelata, evidenziando l’intensità e la profondità dei temi trattati.

I testi del nuovo album sono descritti come oscuri ma universali, capaci di riflettere esperienze personali o quelle di persone amate. Gaga considera questo lavoro una “festa musicale”, dove le aspettative sulle prime canzoni possono essere sovvertite durante l’ascolto, proprio come in una festa con una grande varietà di ospiti. Ha messo tutto il suo cuore in questo progetto, sintetizzando il suo amore per la musica con una combinazione di stili e sogni.

Ogni canzone rappresenta una riflessione su esperienze passate e decisioni sbagliate, ma Gaga sottolinea che, nonostante il caos della vita, il viaggio si conclude in un luogo felice. “Die With A Smile” avrà un ruolo centrale nell’album, essendo descritto come un elemento essenziale. La cantante chiarisce infine che questo progetto rappresenta una separazione netta dal suo lavoro precedente, in particolare da “Chromatica”, ponendosi come un album decisamente originale e personale.