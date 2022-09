Gaga scoppia in lacrime e si scusa con i suoi fan: “Ho dovuto interrompere il concerto”

Sarà anche slittato di due anni a causa della pandemia, ma il Chromatica Ball quest’estate è stato un successo clamoroso. Show sold out ovunque, stadi pieni e da record per la carriera di Lady Gaga. In questi giorni però c’è stato un piccolo incidente che ha fatto preoccupare la cantante di Rain On Me. Durante la data finale di Miami (lo scorso 17 settembre) è scoppiato un brutto temporale, che ha costretto la Germanotta a chiudere il concerto in anticipo, saltando le ultime quattro esibizioni.

La popstar si è subito scusata su Twitter: “Vi amo miei Little Monsters, per sempre xoxo, la vostraMother Monster. Mi dispiace, ma non era sicuro“. Nonostante tutto alcuni fan hanno criticato Gaga accusandola di non essere ‘quella di una volta’ e aggiungendo che la vecchia Gaga avrebbe continuato il concerto anche sotto la pioggia.

I love you little monsters, forever xoxo, Mother Monster #WeLoveYouGaga #ChromaticaBallMiami I’m sorry I used my best judgment, it wasn’t safe. — Lady Gaga (@ladygaga) September 18, 2022

Lady Gaga in lacrime: “Non era sicuro continuare a cantare”.

La star ha cercato di far capire come mai lei e il suo team abbiano deciso di interrompere lo show. In un video sfogo pubblicato su Instagram Gaga – in lacrime – ha abbracciato virtualmente i little monsters.