Gaga saluta Tony Bennett: “Mi mancherà per sempre”

La cover di The Lady Is a Tramp nel 2011, Cheek to Cheek nel 2014, i concerti insieme (anche in Italia), l’album Love for Sale del 2021 e l’ultimo show insieme ‘One Last Time’, Lady Gaga e Tony Bennett hanno condiviso molto sia sul palco, che nella vita privata. I due artisti infatti erano legati da una profonda amicizia. A distanza di dieci giorni dalla morte del cantante, la Germanotta ha scritto un lungo post per salutarlo.

Gaga knew Tony had Alzheimer’s and the world didn’t. She came over to help with the interview. 😭😭😭pic.twitter.com/9u3MqxW3xP — Mr. Pop (@MrPopOfficial) July 22, 2023

Gaga su Tony Bennett: “Con lui avevo un rapporto speciale e mi mancherà”.

“Mi mancherà per sempre il mio amico. Mi mancherà cantare con lui, incidere con lui, parlare con lui, stare sul palco insieme. Con Tony, ho potuto vivere la mia vita in una sorta di viaggio nel tempo. Lui ed io avevamo questo potere magico. – ha continuato Gaga – Siamo stati trasportati in un’altra epoca, abbiamo modernizzato la musica insieme e le abbiamo dato nuova vita come duo. Ma non era una finzione. Il nostro rapporto era reale.

Mi ha mostrato come mantenere il morale su e la testa alta. ‘Dritto avanti per la tua strada’, diceva. Era un ottimista, credeva nella possibilità di avere un lavoro ed una vita di qualità. In più era sempre grato. Ha servito nella seconda guerra mondiale, ha marciato con Martin Luther King Jr. e ha cantato jazz con i migliori cantanti e musicisti del mondo.

La nostra differenza di età non contava – anzi, ci conferiva qualcosa di diverso che nessuno di noi aveva con la maggior parte delle persone. Eravamo in due fasi della vita completamente diverse. Perdere Tony a causa dell’Alzheimer è stato doloroso, ma anche molto bello. Il periodo della perdita della memoria è un momento sacro nella vita di una persona. C’è una sensazione di vulnerabilità e un desiderio di preservare la dignità. Tutto ciò che volevo era che Tony ricordasse quanto lo amavo e quanto ero grata di averlo nella mia vita. Ma, mentre tutto questo si affievoliva lentamente, sapevo che nel profondo stava condividendo con me il momento più vulnerabile della sua vita: essere disposto a cantare con me quando la sua indole stava cambiando così profondamente. Non dimenticherò mai questa esperienza. Non dimenticherò mai Tony Bennett”.