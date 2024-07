Gaga regala ai fan un’anteprima del suo nuovo album

Dal suo arrivo a Parigi per le Olimpiadi 2024, Lady Gaga è stata sommersa dall’affetto dei fan francesi e lei li ha voluti ripagare per il loro amore. Ieri sera la Germanotta ha pubblicato una storia Instagram in cui ha annunciato che avrebbe fatto ascoltare alcune brevi anteprime del suo nuovo album (che potrebbe uscire a fine anno): “Sono così profondamente toccata dall’affetto che questa settimana mi hanno dimostrato i miei fan francesi fuori dal mio hotel. Uscirò e vi saluterò stasera facendovi ascoltare con alcuni secondi di LG7“.

Pochi secondi, ma il sound promette benissimo e sembra vagamente un mix tra quello di Born This Way e quello di Artpop (speriamo che sia davvero così). Difficile però dirlo con certezza, visto che i fan francesi sotto all’hotel dove alloggiava Gaga non hanno mai smesso di gridare.



[HD VIDEO AND AUDIO] Lady Gaga plays two snippets from #LG7 in Paris. pic.twitter.com/a7Rt72VJva

“Ho scritto molti brani in questo periodo. Adoro esplorare la musica e cimentarmi con vari generi. Questo settore può isolarti, ma io non mi sento mai sola grazie ai miei fan.

Oggi volevo condividere con voi un momento più personale, so di non averlo fatto molto ultimamente e alcuni di voi desiderano davvero che condivida di più il mio processo artistico. Ho lavorato a della nuova musica. […] Sin dalla scorsa estate ho sperimentato la mia creatività in un modo davvero speciale e privato: ho scritto e prodotto musica per un progetto speciale, mi sono preparata per mesi sviluppando il mio personaggio per Joker, ho girato Joker per molti mesi (ed è stato un periodo molto introspettivo), ho gestito la mia start-up Haus Labs, svolto attività filantropiche e inoltre ho lavorato al montaggio del film The Chromatica Ball.

Posso dire per la prima volta in molti anni che il mio amore per l’arte, la musica, la moda e il supporto alla comunità non è mai stato più appagante. Magari non condivido tanto di me stessa online come ho fatto in passato, ma spero che voi sappiate che questo periodo per me è stato estremamente curativo ed ha ricaricato il mio cuore, la mia mente e il mio corpo, ma anche la mia creatività”.