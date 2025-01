Gaga paragona alcune canzoni dei Mayhem a Bad Romance

Le aspettative per l’album “Mayhem” di Lady Gaga continuano a crescere, soprattutto dopo le sue rivelazioni durante un’intervista a Elle. La Germanotta ha descritto il suo processo creativo, spiegando che quando compone musica immagina un “muro di colori” e alla fine di ogni canzone visualizza una tonalità specifica. Ha notato che molte tracce di “Mayhem” presentano tonalità marroni, simili a “Bad Romance”, la cui colorazione era rossastra. Gaga dichiara che non è semplice definire il genere del nuovo disco, che incorpora un mix eclettico di influenze, dall’alternative ’90s all’elettro-grunge e suoni industriali, considerando l’album come un “caos assoluto”.

Riguardo alla creazione delle canzoni, ha condiviso che riconosce se un brano potrebbe diventare un successo commerciale: anche se alcuni pezzi non raggiungono quel potenziale, lei può comunque apprezzarli. Lady Gaga esprime che per lei il significato di “Mayhem” è seguire il suo caos interiore e assecondarlo. La fase di selezione delle canzoni per l’album è stata caratterizzata da un approccio rigoroso: ha dovuto essere “spietata” nel decidere quali brani sarebbero stati inclusi, escludendo tutto ciò che non rispondeva ai suoi standard artistici.

Infine, Gaga lascia intendere che la realizzazione di “Mayhem” è stata un viaggio di scoperta personale, mentre rimane incerta riguardo a se l’album avrà brani in grado di eguagliare il successo di “Bad Romance”.