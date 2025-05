Gaga festeggia il suo record in Brasile: “Mai nessuna donna così nella storia”

Così come nei periodi The Fame Monster e Born This Way, anche il recente successo di Lady Gaga con “Die With a Smile” rappresenta un altro apice nella sua carriera. Questa canzone è rimasta la più ascoltata al mondo per 36 settimane e ha contribuito al successo di Abracadabra, diventata una hit. Dopo il trionfale concerto a Coachella, Gaga ha raggiunto un altro straordinario traguardo con uno show sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, dove ha attirato ben 2,5 milioni di spettatori, un record che nessuna artista donna aveva mai raggiunto prima.

In seguito a questo successo storico, Gaga ha ringraziato i fan brasiliani sui social, evidenziando l’emozione che ha provato durante il concerto e l’orgoglio di esibirsi davanti a un pubblico così numeroso. Ha descritto la vista del pubblico come mozzafiato, esprimendo gratitudine per aver condiviso quel momento significativo con loro. Gaga ha sottolineato l’importanza di credere in se stessi e lavorare duramente per superare le difficoltà, incoraggiando i suoi fan a trovare dignità e passione nella propria arte.

La cantante ha chiuso il suo messaggio con affetto, ringraziando i Little Monster di tutto il mondo e promettendo di non dimenticare mai quel momento speciale. La sua rinascita e il successo nel pop sono motivo di gioia per tutti, anche per chi non è un suo fan. Lady Gaga ha dimostrato ancora una volta di essere una forza trainante nella musica contemporanea.