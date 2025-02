Gaga conquista un record storico e svela alcune curiosità

Abracadabra e Die With A Smile continuano a ottenere un notevole successo, contribuendo al traguardo storico di Lady Gaga. Questa settimana, la popstar di Born This Way diventa l’artista femminile con il maggior numero di ascoltatori mensili nella storia di Spotify, raggiungendo 123.736.959 ascoltatori e superando anche il precedente record di Ariana Grande. In seguito all’uscita del suo nuovo album “MAYHEM”, le aspettative sono alte per un ulteriore aumento della sua popolarità.

Gaga, durante un’intervista, ha anche rivelato varie curiosità sulla sua carriera. Ha confermato che ci sarà un seguito del video di Telephone, anche se non ha specificato le tempistiche o la partecipazione di Beyoncé. Ha chiarito che non ci sono tensioni con la collega e che Jo Calderone, un suo noto alter ego, non fa più parte della sua identità artistica. Inoltre, ha ammesso di non amare tutte le canzoni pubblicate e, sebbene non sapesse quale eliminare dalla sua discografia, ha detto di essere aperta a essere chiamata con il suo vero nome, Stefani. Infine, ha condiviso un ricordo del suo famoso abito di carne indossato agli MTV Video Music Awards, affermando che non lo indosserebbe più.

Le sue ultime canzoni registrano ottime posizioni nelle classifiche globali, sia su Spotify che su Apple Music, conquistando il primo posto in vari paesi, dimostrando la sua continua rilevanza nel panorama musicale internazionale.