Gaga, come sta andando il nuovo singolo Disease nelle classifiche

Il nuovo singolo di Lady Gaga, “Disease”, ha replicato il successo atteso dai fan, presentandosi come un brano pop cupo, simile a quelli dell’album “Born This Way”, anche se con una potenza e un’immediatezza minori rispetto ai suoi singoli. La canzone ha ricevuto un’accoglienza positiva sia dalla critica che dai fan. Dal punto di vista commerciale, “Disease” ha raggiunto la posizione numero uno in venti paesi su iTunes e in quattro su Apple Music. Il suo debutto su Spotify è stato incoraggiante: si è posizionata al dodicesimo posto nella classifica globale di Spotify con 4.452.000 ascolti. Questo risultato è stato migliore rispetto a “Stupid Love” (4.239.000 ascolti) ma inferiore a “Die With a Smile” (4.585.607 ascolti) e “Rain On Me” (6.742.704 ascolti). Il buon debutto è attribuito alla solida fanbase che Lady Gaga ha costruito nel corso degli anni. Resta ora da vedere se il pubblico accoglierà “Disease” con la stessa intensità con cui ha apprezzato “Die With A Smile”.

Le classifiche di “Disease” in vari paesi rivelano un forte sostegno da parte degli ascoltatori. Su Apple Music, il brano ha raggiunto la prima posizione in nazioni come Brasile, Cipro, Libano e Serbia, mentre su iTunes ha dominato in paesi come Armenia, Australia, Canada e Regno Unito, classificandosi anche al secondo posto negli Stati Uniti.

Il debutto di “Disease” ha generato un totale di 5.406.840 stream su Spotify, evidenziando l’impatto positivo del singolo. Inoltre, è già ben piazzato in diverse altre nazioni, mostrando un’ottima performance in mercati chiave. La reperibilità di “Disease” in tanti paesi testimonia la continua influenza di Lady Gaga nell’industria musicale e l’apprezzamento che ha costruito nel tempo con il suo pubblico. L’artista rimane una figura centrale e di richiamo, capace di generare interesse e risultati commerciali significativi con ciascuna delle sue nuove uscite.