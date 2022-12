Gaga cambia nome, Madonna in clinica e Rihanna si sposa: le previsioni pop 2023 della sensitiva Nikki

Come ogni dicembre ecco che arrivano puntualissime le previsioni della sensitiva Nikki. Aspettando che ci riveli disastri apocalittici che – fortunatamente – non si verificano mai, ecco un po’ di visioni per il 2023 in salsa pop. Secondo Nikki Lady Gaga cambierà nome (se lallero), Madonna entrerà in una clinica e Beyoncé divorzierà. Prima di fantasticare su un nuovo nome per la Germanotta o di preoccuparci per la Ciccone in rehab, ricordiamoci che la signora un anno fa aveva previsto la nomination agli Oscar per Lady Gaga.

Ci sarà anche un probabile matrimonio per Taylor Swift.

Rihanna presto si sposerà.

Madonna potrebbe entrare in una struttura psichiatrica. inoltre per lei potrebbero esserci dei problemi.

Lady Gaga sarà affascinata dall’Egitto e da Cleopatra.

Lady Gaga cambierà nome.

Cher si sposerà con il suo fidanzato più giovane.

Cardi B potrebbe vincere un Oscar.

Possibile nuovo matrimonio anche per Ariana Grande.

Justin Timberlake e Jessica Biel si separeranno.

Britney Spears potrebbe avere un incidente.

Beyoncé e Jay Z divorzieranno entro la fine dell’anno.

Lizzo avrà successo anche come attrice.

Fidanzamento ufficiale per Adele.

Justin Bieber e Hailey devono stare attenti al loro matrimonio, ma potrebbero avere un figlio.

La sensitiva l’ha anche gufata a decine di personaggi famosi dicendo che dovrebbero ‘riguardarsi’: “Ho fatto questa lista, ma non significa che ho detto che passeranno a miglior vita! Dico solo che dovrebbero fare attenzione alla salute e ai pericoli“. Insomma io una toccata di ferro la darei comunque.

“Rishi Sunak, Tom Cruise, Elon Musk, Rev Al Sharpton, Ivanka Trump, Jared Kushner, Donald Trump Jr., Morgan Freeman, Sinead O’Connor, Dame Judi Dench, Wayne Gretzky, Tori Spelling, Sindaco di Chicago, Rahm Emanuel, Giuliana Rancic, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, il Papa, Catherine Zeta-Jones, Ozzy Osbourne, Jack Nicholson, Drake, Kim Jong-Un, Angelina Jolie, Brad Pitt, Val Kilmer, Donald Trump, Hillary Clinton, Dario Franchitti, Clint Eastwood, Britney Spears, La Toya Jackson, Justin Trudeau, Kelly Osbourne, Barack Obama, Michelle Obama, Ryan Seacrest, Randy Jackson, Lindsay Lohan, Amanda Bynes, Charlie Sheen, Martin Sheen, Bill Clinton, Howie Mandel, Jack Osbourne, Sharon Osbourne, Woody Allen, Daniel Craig, Michelle Pfeiffer, Michelle Williams, Heidi Montag, John Travolta, Natalie Portman, George Bush Jr., Taylor Swift, Tony Bennett, David Letterman. Justin Bieber, RuPaul, Selena Gomez, Tippi Hedren, Melanie Griffith, Mick Jagger, Sean Combs, Michael Douglas, Chaz Bono, Cher, Jodie Foster, Madonna, Pink, Harry Belafonte, Sarah “Fergie” Duchessa di York, Shia LaBeouf, Alice Cooper, Marilyn Manson, Steven Tyler, Mark Anthony, Jennifer Lopez, Gordon Lightfoot, Avril Lavigne, Paul McCartney, Anderson Cooper, Barbara Streisand,Sir Richard Branson, Prince William, Prince Harry, Nicole Richie, Simon Cowell, Jimmy Fallon, Vladimir Putin, Joe Biden, Bono degli U2, Jean -Claude Van Damme, Steven Seagal, Joan Collins. Mel Gibson, Sharon Stone, Pamela Anderson, Liza Minnelli, Bill Cosby, Pierce Brosnan, Celine Dion, George Clooney, Gerard Butler, Anthony Hopkins, Boris Johnson, Travis Scott”.

