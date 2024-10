Gaffe di Sal Da Vinci: la reazione in diretta di Balivo

Durante l’episodio di oggi di “La Volta Buona”, il talk show di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, l’ospite musicale Sal Da Vinci ha rivelato il suo recente successo con la canzone “Rossetto e Caffè”, che ha ottenuto il disco di platino. L’intervista si è concentrata sul video musicale girato a Sorrento, con l’attrice Martina Stella protagonista. Da Vinci ha scelto Martina per la loro amicizia e la sua “perfetta” chioma bionda. Tuttavia, una gaffe del cantante ha generato imbarazzo negli studi.

Quando la Balivo ha chiesto a Da Vinci perché non avesse scelto una ragazza mora, lui ha risposto: “Sai perché? Sei troppo alta e l’attore è bassino. Gli avresti fatto fare una brutta figura, come se fosse con la mamma o la zia.” Questa affermazione ha lasciato la conduttrice senza parole, provocando un momento di silenzio. Per cercare di rimediare, Da Vinci ha poi specificato che il commento non riguardava l’età, ma solo l’altezza. La Balivo ha deciso di chiudere rapidamente il discorso, mandando in onda la pubblicità.

Durante la pausa, Martina Stella ha cercato di inserire un po’ di ironia nel contesto, commentando divertita sull’intervento di Caterina: “Cate, ho saputo che volevi essere tu nel video al mio posto! Ma amore, Sal cercava una bionda naturale… Ha pensato subito a me.” Anche se il tono era scherzoso, l’intervento di Martina ha contribuito a mantenere il clima di imbarazzo. Subito dopo, ha chiarito di scherzare: “Sto scherzando, eh!”

L’episodio ha mescolato gaffe e ironia, portando momenti di tensione alternati a risate nello studio. Caterina Balivo ha poi ripreso l’intervista con eleganza, lodando il talento di Sal Da Vinci e il successo della sua ultima canzone. Ha anche voluto mettere in evidenza come il cantante napoletano sia riuscito a conquistare il disco di platino senza l’uso dell’autotune, dimostrando così le sue qualità vocali e la sua autenticità, sempre più rare nella musica contemporanea.