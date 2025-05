Gaffe di Meloni sullo spread: l’errore spiegato

Durante il premier time alla Camera, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha affermato che “lo spread oggi è sotto i cento punti base”, sostenendo che i titoli di Stato italiani sarebbero considerati più sicuri di quelli tedeschi. Questa dichiarazione ha suscitato una reazione evidente del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, il quale ha mostrato segni di disappunto.

Meloni, rispondendo a un intervento di Italia Viva sulle riforme del governo, ha sottolineato che, sebbene non consideri lo spread un indicatore decisivo della forza economica, questo riflette le valutazioni dei mercati. Ha informato che lo spread era sceso a 99,9 punti, un minimo dal settembre 2021. Tuttavia, questa percezione è stata messa in discussione da esperti e membri dell’opposizione. In particolare, Matteo Renzi ha commentato l’imbarazzo di Giorgetti e ha criticato Meloni per la sua apparente mancanza di comprensione del fenomeno.

Le dimensioni dello spread non indicano che i titoli italiani siano più sicuri di quelli tedeschi, ma semplicemente che la differenza di rendimento tra i due si è ridotta a meno dell’1%. Ciò implica che l’Italia è percepita più affidabile, ma non tanto quanto la Germania. In concreto, il rendimento dei Btp italiani è maggiore di quello dei Bund tedeschi, riflettendo una certa avversione al rischio da parte degli investitori nei confronti del debito italiano.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it