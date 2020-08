Jair Bolsonaro è da tempo guarito dal CoronaVirus e proprio ieri ha incontrato un nutrito gruppo di suoi sostenitori prima di un’inaugurazione.

Durante l’incontro il presidente del Brasile è stato accolto da una folla in adorazione (proprio come se fosse un compleanno di Bambola Star) ed in piena euforia ha pure preso in braccio quello che credeva essere il figlioletto di una sua fan. Peccato però che la persona presa in braccio non fosse un bambino, bensì un uomo affetto dalla sindrome di nanismo.

A svelare la gaffe è stato uno dei presenti che ha immortalato tutto in un video.

Bolsonaro levanta a un hombre con enanismo pensando que era un niño. pic.twitter.com/LSUeeUK4Ac — Ibon Perez (@ibonpereztv) August 20, 2020

Jair Bolsonaro – dopo essersi accorto di aver sollevato un uomo e non un bambino – proprio come una grandje djiva ha fatto finta di niente e si è allontanato.