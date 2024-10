Gaffe di Amadeus: “Si può cancellare? Mi sono rovinato per tutta la vita”

Il nuovo programma di Amadeus su Nove ha incontrato diverse difficoltà nel guadagnare popolarità, come il conduttore ha ammesso durante la sua partecipazione a “Che tempo che fa” da Fabio Fazio. Tuttavia, un evento particolare accaduto nell’ultima puntata potrebbe rivelarsi utile per aumentare l’interesse verso il programma. La gaffe di un concorrente, relativa a un’identità misteriosa, è diventata virale, accumulando milioni di visualizzazioni online.

La dinamica dell’episodio è piuttosto semplice. Un concorrente deve indovinare l’identità numero otto e, come da prassi, ascolta alcuni indizi forniti dall’individuo. Dei tre indizi, solo uno è realmente utile per svelare la professione dell’identità. Quando l’identità fornisce il primo indizio, si capisce subito che non è utile: “Una volta ho aspettato una ragazza per tre ore perché si era dimenticata di un appuntamento. Però mi è andata bene perché adesso stiamo insieme ed è la mia compagna da nove anni.” Amadeus, curioso, chiede il nome della ragazza, e il concorrente risponde prima “Valentina”, per poi correggersi in “Arianna”. Questa confusione ha spiazzato il conduttore, che ha subito domandato chi fosse Valentina, scoprendo che si trattava dell’ex fidanzata: “Eeeh, la mia ex”, ha ammesso l’identità, generando un certo sottofondo di chiacchiericcio nello studio. Il concorrente, cercando di sdrammatizzare, ha commentato: “Mi sono rovinato per tutta la vita. Si può cancellare?”

Il programma, registrato, non può accogliere la richiesta di cancellazione, e la gaffe è diventata virale sui social media, sollevando interrogativi e curiosità. Molti utenti hanno cominciato a dubitare della storia, suggerendo che Valentina non fosse l’ex, ma l’amante. Tra i commenti, si leggono osservazioni sullo sguardo del concorrente, definito “in crisi”, e sulla sua ambiguità nel citare un nome di una relazione di lunga durata come quello di una amante.

Questo episodio non solo potrebbe dare nuova vita al programma, ma ha anche catalizzato l’attenzione del pubblico, mostrando quanto possa essere imprevedibile la televisione e le reazioni dei concorrenti.