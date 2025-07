Gaffe clamorosa: Castellaneta omaggia un De Gregori vivo

A Castellaneta, in provincia di Taranto, si è verificata una situazione controversa riguardante un evento musicale. L’amministrazione comunale ha approvato un’iniziativa che prevede due spettacoli di musica e letture con il cantautore Luigi Mariano, dedicati alla memoria di Giorgio Gaber e Francesco De Gregori.

Tuttavia, il grave errore è emerso quando è stato comunicato che De Gregori, uno dei due artisti omaggiati, è ancora in vita e attualmente in tour. Gli spettacoli, inseriti nella rassegna “Bella d’Estate”, sono stati progettati per “omaggiare due grandi maestri della musica italiana”, come riportato nel documento del sindaco Giambattista Di Pippa.

Il primo evento, intitolato “Chiedo scusa se parlo di Giorgio”, si è svolto il 3 luglio a Palazzo Baronale, mentre il secondo, previsto per il 25 luglio a Palazzo San Domenico, si intitola “Guarda che non sono io”. Sebbene il secondo spettacolo possa essere considerato un tributo “in onore” piuttosto che di commemorazione, la gaffe ha rapidamente fatto il giro dei social media, suscitando reazioni miste di ironia e indignazione.

Molti utenti hanno utilizzato le piattaforme per commentare l’assurdità della situazione, facendo notare che Castellaneta sta commemorerando artisti ancora in vita. Con spettacoli futuri di De Gregori fissati per il 26 agosto a Bisceglie e il 4 settembre a Lecce, il cantautore continua la sua attività musicale, mentre il Comune cerca di recuperare l’immagine dopo la gaffe.