Gaetano Pesce: L’arte di Pulcinella e le sue Creazioni Controversie

A Napoli, l’attenzione è rivolta al controverso Pulcinella progettato da Gaetano Pesce, artista e designer noto per le sue opere provocatorie. Pesce, nato a La Spezia l’8 novembre 1939 e scomparso il 3 aprile 2024 a New York, ha sempre sfidato i canoni estetici tradizionali, affrontando temi di dualismo e imperfezione. La sua opera più recente, intitolata “Tu sì ‘na cosa grande”, è stata inaugurata in piazza Municipio, dove rimarrà fino al 20 dicembre, sostituendo l’installazione di Michelangelo Pistoletto, la Venere degli Stracci. Questa opera ha suscitato un vivace dibattito per la sua forma fallica; alcuni la trovano divertente, mentre altri si sentono offesi, considerando la sua forma un simbolo del patriarcato.

Gaetano Pesce è noto per la sua Serie UP, una collezione di poltrone progettata nel 1969, che ha rivoluzionato il design contemporaneo. Per lui, il design è un mezzo di comunicazione emotiva e un riflesso del contesto culturale. Pesce descrive il suo stile come espressione di incoerenza, sottolineando come i valori evolvano nel tempo. Il Pulcinella di Napoli non è l’unica opera provocatoria dell’artista; altre opere come la Poltrona lounge Up 5 e il pouf Up 6 affrontano la condizione femminile, evidenziando aspetti sia accoglienti che di prigionia sociale.

L’opera di Pesce, costata 200mila euro, mira a omaggiare la cultura partenopea, reinterpretando la celebre maschera di Pulcinella e racchiudendo temi ricorrenti della sua carriera. Il legame con Napoli, considerata la sua seconda patria, è evidente, così come il contrasto tra bello e brutto, riflettendo una poetica dell’imperfezione. L’artista utilizzava spesso materiali di scarto per valorizzare i difetti e celebrare la bruttezza. La sua interpretazione di Pulcinella è caratterizzata da una forma fallica, frutto della sua nota ironia, e priva di testa, creando un aspetto unico e distorto.

In conclusione, l’opera “Tu sì ‘na cosa grande” riassume la visione artistica di Gaetano Pesce, portando avanti una tradizione di provocazione e riflessione sulla cultura e la società contemporanea, stimolando dibattiti su temi di grande rilevanza.