Gaetano Pedullà Sconvolto da Annalisa Terranova: Il Furioso Abbandono del Programma dopo le Dichiarazioni sul Fascismo

Il parlamentare europeo del Movimento 5 Stelle, Gaetano Pedullà, ha abbandonato la trasmissione “L’aria che tira” durante la puntata dell’18 novembre, in seguito a una polemica con la giornalista Annalisa Terranova. La tensione è emersa quando Francesco Cancellato ha invitato la Terranova a dichiararsi “antifascista”, un appello al quale la giornalista ha risposto negativamente. Questa dichiarazione ha spinto Pedullà a lasciare lo studio, sostenendo di avere difficoltà a discutere con qualcuno che non si espone chiaramente contro il fascismo.

Annalisa Terranova ha giustificato la sua posizione affermando che l’antifascismo ha causato sofferenza e vittime, sottolineando che non intende riconoscere talune ideologie come una sorta di religione. Invece, ha enfatizzato l’importanza dei principi democratici di libertà e uguaglianza. Questa affermazione ha indotto Pedullà a esprimere la sua contrarietà e a chiedere al conduttore David Parenzo di non invitare più la Terranova.

Durante la sua uscita, Pedullà ha criticato la posizione della giornalista, esortandola a riflettere sull’importanza dell’antifascismo. Ha accusato la Terranova di avere un approccio che, a suo avviso, minaccia la libertà di espressione. Ha anche fatto riferimento al fatto che la giornalista scrive per un giornale che riceve fondi statali, suggerendo che dovrebbe avere un maggiore senso di responsabilità.

In risposta al gesto del parlamentare, Terranova ha dichiarato che non è colpita dalla sua decisione di non partecipare più alla trasmissione. David Parenzo ha cercato di stemperare la situazione, chiarendo che non aveva affermato di voler escludere la Terranova dai futuri inviti. Riccardo Magi, un altro ospite della trasmissione, ha ironizzato sulla situazione, chiamandola “vittimismo preventivo”.

Questa polemica mette in evidenza le differenze di opinione su temi delicati come l’antifascismo nel dibattito pubblico italiano, rivelando il clima di crescente polarizzazione su tali argomenti. La reazione di Pedullà e le affermazioni della Terranova riflettono le tensioni che possono emergere quando le posizioni politiche e ideologiche entrano in conflitto in contesti pubblici e mediatici.