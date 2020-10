Gabriel Garko ha un nuovo fidanzato e come svelato dal settimanale Chi si chiama Gaetano, è nato a Napoli, ha 23 anni ed attualmente lavora all’ufficio scali dell’aeroporto di Malpensa.

Il portale DonnaPop ha successivamente scoperto l’identità del giovane divulgandone il suo profilo Instagram, ora cliccatissimo da tutte le fan dell’attore: lo potete trovare come @Gaetano.Salvi.

Archiviata la relazione con il collega Gabriele Rossi (che ha conosciuto sul set di una fiction Ares), Gabriel Garko sembrerebbe essersi innamorato di un ragazzo normalissimo, lontano dal mondo dello spettacolo e con una vita già strutturata ed un lavoro appagante.

Un ritorno alle origini, un po’ come quando è stato fidanzato con un tale di nome Riccardo, un non famoso che ha gravitato nella vita dell’attore per ben 11 anni.

“Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni. Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo”.

Su Gaetano, Gabriel ha dichiarato:

“Mi sto frequentando con una persona con cui mi trovo molto bene. E’ una storia appena iniziata”.

Ecco Gaetano: