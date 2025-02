"Gaetano Amato del M5S contro Candiani (Lega): ‘Affrontami fuori’ dopo il ‘vai a c*****’"

Acceso scontro in Aula alla Camera dei Deputati tra Gaetano Amato del M5S e Stefano Candiani della Lega si è verificato durante le dichiarazioni di voto sulla proposta di legge sui viaggi della memoria. Amato ha attaccato Matteo Salvini, menzionando una sua foto con Luca Lucci, un ultrà del Milan arrestato, sottolineando l’ironia della situazione. Candiani, rispondendo, ha espresso il suo disappunto con un “Vai a c*****”.

Il deputato del M5S, durante il suo intervento, ha fatto riferimento a un video di Donald Trump su Gaza e ha sottolineato come sia ormai consueto vedere Salvini vicino a figure controverse, come Netanyahu e Lucci. Le parole di Amato hanno suscitato reazioni dai banchi della Lega. Rivolgendosi alla presidenza della Camera, Amato ha chiesto se avesse il diritto di esprimere le proprie opinioni, accusando Candiani di provocazione e invitandolo a discutere fuori dall’Aula.

Mulé, il vicepresidente di turno, ha affermato che avrebbero preso in considerazione le eventuali reazioni e provvedimenti. In seguito, Candiani ha commentato l’incidente, riconoscendo che la sua reazione era stata "poco felice" e che provocazioni come quella di Amato non dovrebbero essere oggetto di risposte aggressive, precisando che collegare la foto di Salvini con il tema discusso era una provocazione eccessiva.

Gaetano Amato è un deputato del M5S, mentre Stefano Candiani è un deputato della Lega, con una carriera politica che include ruoli significativi in Parlamento e nel governo.