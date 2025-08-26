Gadot e Butler assenti a Venezia, polemiche sul red carpet

Gal Gadot e Gerard Butler non parteciperanno alla Mostra del cinema di Venezia. La loro assenza non è direttamente legata all’appello di Venice4Palestine, un gruppo di attori e attivisti che chiedono il ritiro delle invitazioni per questi attori, accusati di sostenere le politiche israeliane a Gaza. Oltre a loro, i firmatari richiedono l’esclusione di tutte le celebrità che sostengono pubblicamente il conflitto, proponendo che il red carpet venga occupato da una delegazione con bandiera palestinese.

Gadot non aveva previsto di partecipare per evitare ulteriori polemiche, mentre Butler non aveva confermato la sua presenza. A parlare del film The Hand of Dante sarà solo il regista. La lettera aperta, sottoscritta da oltre 1.500 personalità del cinema, ha sollevato un grande dibattito sull’importanza della solidarietà verso le vittime del conflitto.

La Biennale ha preferito non rispondere ufficialmente, mantenendo la sua posizione di apertura. Tuttavia, il direttore artistico Alberto Barbera ha commentato la situazione, affermando che non si risolvono i conflitti escludendo gli artisti. Ha inoltre espresso preoccupazione per la condizione drammatica in Palestina.

Il presidente di Biennale ha sottolineato il ruolo sociale del cinema nel portare alla luce realtà spesso ignorate. A Venezia si prevede anche una mobilitazione, con un corteo previsto per la fine di agosto. Questo evento non è il primo in cui il movimento per i diritti palestinesi si fa sentire, richiamando l’attenzione del pubblico e dei media sul tema.