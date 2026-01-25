GADIT OdV: risultati positivi in Italia

GADIT OdV – Guardie Ambientali d’Italia ha presentato il bilancio per l’anno 2025, che mostra una crescita costante e una presenza sempre più forte sul territorio. L’anno è stato caratterizzato da interventi concreti, collaborazioni e progetti che guardano al futuro.

Nella provincia di Savona, 8 guardie zoofile hanno svolto 111 servizi, percorrendo oltre 8.000 chilometri. Il loro impegno quotidiano ha portato a 10 segnalazioni ambientali e zoofile, 11 verbali di sanzione amministrativa e 20 recuperi di fauna selvatica. Tra i risultati più significativi, c’è la conferma per il secondo anno consecutivo della convenzione con il Comune di Albenga, che ha anche concesso uno spazio dedicato alle Guardie Zoofile all’interno degli uffici del Comando di Polizia Locale.

GADIT è stata presente in prima linea in diverse manifestazioni ed eventi, come la Milano-Sanremo, il Palio dei Rioni e la Festa del Volontariato. L’Associazione ha anche collaborato con altre realtà locali, come ENPA Savona e Ambulanze Veterinarie OdV, per una gestione efficace delle emergenze legate agli animali e all’ambiente.

Nel 2025, è stata inaugurata una nuova sezione a La Spezia con circa cinque nuove guardie zoofile. La formazione è stata una priorità, con un corso interprovinciale per aspiranti Guardie Zoofile e un nuovo corso annunciato per il 2026. Con l’inizio del nuovo anno, due nuove guardie zoofile provenienti da un’altra realtà associativa entreranno a far parte di GADIT e prenderanno servizio nella provincia di Imperia.