Gadget under 10€ per la Befana in Italia

Se hai visto abbastanza cibo e dolci e non vuoi sentire parlare della calza della Befana, quest’anno puoi optare per un’alternativa e riempirla di gadget. Sotto i 10€ ci sono diverse possibilità, tra cui 5 prodotti utili e simpatici a tema tech che possono essere utilizzati ogni giorno o quando necessario.

Il budget rimane basso perché se devi pensare a tante persone, è la scelta migliore. Tutti i prodotti trovati su Amazon non superano i 10€ cadauno e sono disponibili per le spedizioni Prime. I prodotti consigliati sono: un scalda tazza USB a forma di Corgi per tenere la tazza calda, disponibile a 9,95€; uno stand per smartphone a forma di pollicioni, universale e flessibile, disponibile a 8,99€; una torcia LED a forma di penna con clip integrata e batteria da lunga durata, disponibile a 9,99€; un portachiavi tuttofare con più strumenti al suo interno, disponibile a 9,99€; una casa portacavi da viaggio per tenere tutto in ordine, disponibile a 9,99€.