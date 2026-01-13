14 C
martedì – 13 Gennaio 2026
Gadget truffa: dispositivo antigelo elettromagnetico non funziona

È stato esaminato un gadget truffaldino che afferma di essere un dispositivo avanzato di rimozione della neve antigelo elettromagnetico. Il dispositivo, costituito da una piccola scatola nera con un interruttore e una porta micro USB, un LED blu lampeggiante e del nastro autoadesivo sul fondo, non ha dimostrato di funzionare come promesso, nonostante le affermazioni sulla sua scatola relative all’uso di “interferenza elettronica attiva” e alla prevenzione della condensa e della formazione di ghiaccio sul parabrezza.

Dopo aver lasciato il dispositivo in macchina durante una notte gelida, non ha avuto alcun effetto sulla neve o sul ghiaccio. L’apertura del dispositivo ha rivelato un contenuto molto semplice, composto da un circuito stampato, una batteria, un pannello solare, un LED e un chip per far lampeggiare il LED e controllare la ricarica della batteria.

In sostituzione di questo dispositivo inefficace, si consiglia di utilizzare uno sghiacciatore decente e un raschietto per sbrinare l’auto, una copertura del parabrezza per problemi di neve e un tergipavimento senza fili per la condensa all’interno del veicolo. Questi strumenti sono efficaci e non richiedono l’acquisto di gadget “elettromagnetici avanzati” che non funzionano.

