Gadget tecnologici e memorabilia per Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026 offre una straordinaria opportunità per coloro che amano collezionare gadget legati a eventi importanti. L’iniziativa comprende non solo abbigliamento sportivo, ma anche vari accessori e oggetti da collezione.

Uno dei principali protagonisti è rappresentato dalle mascotte ufficiali, Tina e Milo, due ermellini che simboleggiano rispettivamente i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Realizzati e distribuiti da Trudi, questi personaggi hanno lo scopo di veicolare lo spirito olimpico e paralimpico, trasmettendo valori come tenacia, rispetto, inclusione e sogno, mettendo in risalto anche la cultura dei territori ospitanti.

L’ermellino è stato scelto per la sua agilità e la capacità di adattarsi ai cambiamenti stagionali. Tina, mascotte delle Olimpiadi, incarna l’innovazione e la creatività. Milo, rappresentante delle Paralimpiadi e nato senza una zampa, è un simbolo di resilienza, dimostrando che la diversità è una forza.

In aggiunta alle mascotte, sono disponibili molti altri oggetti. Per i più giovani, i peluche sono un dono ideale, mentre per i più grandi ci sono le tazze personalizzate nello shop online. La ceramica di Thun di Tina e Milo sarà apprezzata dalle mamme, mentre i papà potranno divertirsi con una raccolta di figurine Panini dedicata ai Giochi.

Carpisa ha creato set di valigie personalizzate, e Leone ha decorato le sue scatoline di caramelle con le mascotte. Gli appassionati di grafica possono scegliere poster ufficiali, mentre un nuovo orologio Swatch con le grafiche di Milano Cortina 2026 sta suscitando grande interesse.