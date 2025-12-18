11.7 C
Gadget tecnologici contro il freddo in Italia

Gadget tecnologici contro il freddo in Italia

La stagione fredda è alle porte e molte regioni italiane hanno già sperimentato le prime temperature rigide. Per combattere il freddo, Imetec ha lanciato la sciarpa riscaldante Puffer Scarf, che grazie alla tecnologia Heat on the Go, garantisce un calore uniforme e costante. La sciarpa è dotata di un pannello riscaldante e flessibile posizionato nella parte posteriore del collo e può essere alimentata tramite un powerbank.

Tra gli altri gadget per combattere il freddo ci sono il Mini Termoventilatore Capsule Desk di De’Longhi, lo Scaldasonno Matrimoniale di Imetec, lo scaldamani ricaricabile 2 in 1 di Ocoopa, il tappetino per mouse scaldamani di Gearmax, lo Smart Candle & Cup Warmer di Azyh e il termoforo HK 43 di Beurer. Questi gadget offrono diverse soluzioni per mantenere le mani, il corpo e gli spazi caldi e confortevoli durante la stagione fredda.

