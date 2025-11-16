Gadget rossoneri per celebrare il Bologna e il suo percorso

Una collezione esclusiva di gadget rossoblù celebra un anno memorabile per il Bologna. La raccolta comprende borse termiche, t-shirt, sciarpe, tazze e teli da bagno. Il Resto del Carlino rende omaggio a una squadra che ha iniziato la stagione con grinta, attualmente in corsa per la Champions League e a breve distanza dal primo posto, nonché per gli spareggi di Europa League. I risultati ottenuti hanno suscitato un crescente entusiasmo nella città, specialmente dopo le recenti qualificazioni in Champions e la vittoria della Coppa Italia.

Questa esaltante avventura sarà immortalata in cinque gadget da collezione, progettati dall’artista bolognese Davide Bonazzi. Gli oggetti uniscono arte, passione sportiva e orgoglio per la città, pensati per chi desidera ricordare questo periodo storico per il Bologna.

La collezione, in edizione limitata, è disponibile nello store ufficiale di Quotidiano Nazionale. Tra i prodotti ci sono t-shirt in cotone organico, disponibili nelle taglie dalla S alla XXL, al prezzo di 12 euro. La tazza celebrativa ha lo stesso costo, mentre la sciarpa è in vendita a 15 euro. La borraccia termica, da 750 millilitri, costa 18 euro e il telo da bagno in spugna di cotone è disponibile a 25 euro.

Ogni articolo è realizzato in quantità limitata e rappresenta un pezzo da collezione, simbolo del percorso del Bologna iniziato nel 2015. La collezione è un regalo perfetto per il Natale, per gli amanti del calcio e delle storie che durano nel tempo. La spedizione a casa ha un costo di 6,90 euro, oppure è possibile scegliere il ritiro presso la sede de il Resto del Carlino in via Mattei 106. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare [email protected].

