Quando un marchio tenta di catturare l’attenzione di un pubblico interessato alla musica può cercare di raggiungere il proprio obiettivo con il sostegno offerto da gadget personalizzati ad hoc.

Il merchandising aziendale, infatti, anche nell’era digitale e nell’epoca di smartphone e social network continua a rivestire un ruolo di primo piano: da un lato per la sua capacità di avvicinare clienti nuovi; dall’altro lato perché permette di fidelizzare coloro che sono già clienti. In tutti i casi vale sempre la pena di effettuare un investimento nei confronti di una strategia di questo genere, anche per il basso impatto economico che ne scaturisce: l’importante è essere bravi nello scegliere i gadget migliori, e cioè quelli capaci di rimanere ben impressi nella memoria e nel cuore delle persone.

Perché puntare sui gadget personalizzati

In occasione delle fiere di settore, le aziende possono offrire ai partecipanti degli omaggi e del materiale informativo. Tuttavia, ciò che attira di più l’attenzione delle persone è senza dubbio il gadget: un omaggio che, se scelto con cura, ha la capacità di convertire la visita in un contratto o in un acquisto. Insomma, da questo accessorio dipende la possibilità di ottenere un nuovo cliente. In più, grazie ai gadget promozionali le aziende hanno modo di avvicinarsi alle persone, di farsi conoscere e di rendere memorabile il proprio logo.

I messaggi da veicolare

Quando si decidere di dare in omaggio un certo tipo di gadget per favorire la crescita della brand reputation, si può cogliere l’opportunità di trasmettere un messaggio di grande valore, spiegando in maniera indiretta che tipo di rapporto si intende intrattenere con i propri clienti. Con il passare del tempo, la comunicazione online e quella offline permettono di rendere il set di valori più noto e concreto: è importante, comunque, che il merchandising per cui si decide di optare mantenga una certa coerenza con tale linea di pensiero. I gadget dimostrano che non sempre servono le parole per diffondere un messaggio persuasivo.

Quali gadget scegliere

A questo punto non resta che capire quali sono i gadget da privilegiare per una scelta oculata. Volendo catturare l’attenzione di un pubblico appassionato di musica ci si potrebbe orientare, per esempio, verso le casse personalizzate o gli speaker bluetooth, senza dimenticare gli auricolari e le cuffie. Quel che conta è che gli accessori siano di qualità, abbiano una resa estetica positiva e si dimostrino utili, in modo da essere davvero usati nella vita di tutti i giorni. In caso contrario, i gadget sono destinati a finire in un cassetto, non svolgendo il proprio compito.

Le casse personalizzate e gli speaker bluetooth

Un vero appassionato di musica non può fare a meno di avere a disposizione degli speaker bluetooth e delle casse personalizzate , in modo da avere i propri brani preferiti sempre a portata di mano. Si tratta di accessori che possono essere personalizzati con facilità con un logo aziendale, grazie a cui è possibile far conoscere e valorizzare qualunque marchio. Le casse portatili sono disponibili in vari modelli e in una gamma molto ampia di colori. Gli speaker bluetooth, a loro volta, sono in grado di riprodurre i brani musicali, e più in generale qualunque altro tipo di file audio, da dispositivi bluetooth nel raggio di diversi metri (di solito dieci).

Le cuffie personalizzate

Quando un’azienda ha intenzione di far conoscere e mettere in risalto il proprio marchio può prendere in considerazione la possibilità di puntare sulle cuffie personalizzate come gadget promozionali. Di modelli a disposizione per la fruizione della musica ne esistono un sacco, sia che si parli di auricolari con filo, sia che si parli di modelli che funzionano tramite il bluetooth. Ogni articolo a disposizione si presta a essere personalizzato con una scritta o con un logo, in base al messaggio che si intende comunicare e al tipo di pubblico che si ha in mente di raggiungere.

Le cuffie e gli auricolari

In questa rassegna di gadget destinati a catturare l’attenzione degli amanti della musica non possono mancare le cuffie e gli auricolari, capaci di trainare un marchio e favorire la sua visibilità in una vasta gamma di occasioni, a cominciare dalle fiere e dagli eventi pubblici. È davvero elevato il livello di fruibilità che caratterizza gli auricolari personalizzati: vi si potrebbe far riferimento, per esempio, in occasione di una convention, durante la quale il pubblico presente potrebbe essere omaggiato con delle cuffie conservate in un astuccio che riporta il logo aziendale. Quel che è certo è che gli auricolari personalizzati possono vantare una forza commerciale che non ha eguali, dal momento che si tratta di prodotti davvero popolari: un eccellente strumento di marketing destinato ad assecondare i bisogni di aziende che si propongono sul mercato come aggressive e innovative. Gli auricolari bluetooth personalizzati sono un prodotto tecnologico apprezzato da tutti, e sono disponibili in una grande varietà di soluzioni: c’è chi preferisce il suggestivo design ad archetto e chi, invece, le cuffie con microfono pieghevoli collegate alla radio. Interessanti, inoltre, gli auricolari stereo bluetooth dotati di collarino morbido e microfono integrato, ma esistono anche gli auricolari con box di ricarica e le cuffiette multifunzione fornite all’interno di una custodia che può essere personalizzata come si preferisce.

