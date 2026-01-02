Gadget per la casa intelligente

Trasferirsi nel proprio primo monolocale può essere un’esperienza emozionante, ma anche un po’ travolgente. Quando si vive con altri, ci si rende conto di quanto i coinquilini possano aiutare con cose che si danno per scontate, come lampadine, rilevatori di fumo e aspirapolvere. Per rendere il nuovo posto più accogliente, ci sono alcuni gadget essenziali che possono essere molto utili.

Un sistema di sicurezza domestica è un investimento utile per garantire la massima tranquillità in un nuovo appartamento. Il sistema di sicurezza domestica SimpliSafe offre una configurazione facile da installare, perfetta per gli affittuari, e non richiede attrezzi. La configurazione base include una stazione base, una tastiera Wi-Fi, un sensore di movimento e un sensore di ingresso. possibile acquistare sensori aggiuntivi, come sensori di rottura vetri, sensori di acqua e temperatura, e fotocamere secondo necessità. SimpliSafe offre due opzioni di monitoraggio: monitoraggio autonomo o monitoraggio professionale con un piano di abbonamento a partire da 23 dollari al mese.

Un rilevatore di fumo è essenziale per la sicurezza. Il rilevatore di fumo intelligente Kidde invia avvisi direttamente sul telefono e ha un sensore progettato per evitare falsi allarmi. Recentemente, Kidde ha migliorato i suoi allarmi con la tecnologia Ring di Amazon, abilitando le notifiche push tramite l’app Ring.

Un robotic aspirapolvere può rendere la pulizia un gioco da ragazzi. Il marchio Eufy offre modelli come l’E28, che ha caratteristiche avanzate come un sistema HydroJet per il lavaggio del pavimento, l’asciugatura ad aria calda e lo svuotamento automatico. Un’opzione più economica è l’E20 3 in 1, che porta comunque a termine il lavoro.

Il purificatore d’aria è importante per migliorare la qualità dell’aria interna. Il purificatore HushJet di Dyson è compatto e ha un livello di rumore piacevolmente basso. La sua app consente di monitorare la qualità dell’aria e il filtro dura fino a cinque anni.

L’allarme alba portello Hatch Restore 3 è utile per svegliarsi dolcemente aumentando gradualmente la luce. Embody anche suoni rilassanti del sonno, una luce sul comodino e un orologio regolabile progettato per non disturbare.

La macchina sonora Yogasleep è perfetta per attutire i rumori indesiderati e creare un ambiente tranquillo. Yogasleep si è costruita una reputazione di affidabilità nel corso degli anni.

Le luci intelligenti Philips Hue offrono un ottimo modo per personalizzare sia la luminosità che il colore. Un’ulteriore caratteristica è che possono essere controllate tramite un’app o un assistente vocale. I kit iniziali hanno un prezzo di 79,99 dollari, mentre una confezione da due lampadine costa circa 49,98 dollari.

La spina dimmer intelligente di Leviton consente di controllare qualsiasi dispositivo collegato tramite un’app o comandi vocali. Fornisce ulteriore comodità, come spegnere la macchina del caffè quando si è lontani da casa o programmare l’accensione o lo spegnimento dei dispositivi.

Il proiettore portatile Lumi Max è ottimo per i piccoli spazi e facile da riporre quando si è finito. Cerca i modelli compatibili con Google TV, che dà accesso a oltre 10.000 app, 700.000 film e programmi, oltre a 800 canali TV in diretta gratuiti.

La friggitrice ad aria Ninja è la scelta migliore per una cucina economica, ma potente e facile. Ti consente di preparare di tutto, dalle ali di pollo croccanti alle verdure perfettamente arrostite, mantenendo in ordine la tua zona cottura.