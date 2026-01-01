Gadget per animali domestici USA

Avere un animale domestico può essere una grande gioia, e con l’aiuto della tecnologia e dei gadget, prendersi cura di lui può diventare ancora più piacevole e conveniente. Ecco alcuni esempi di gadget che possono essere utili per i proprietari di animali domestici.

Il Petlibro Fotocamera per animali alimentata dall’intelligenza artificiale è un dispositivo che consente di monitorare l’animale domestico in tempo reale, grazie all’app che permette di controllare la telecamera e di seguire l’animale mentre si muove. La fotocamera ha anche un audio bidirezionale, quindi è possibile parlare con l’animale domestico e ascoltarne i suoni. Inoltre, il dispositivo può riconoscere fino a due animali domestici e tenerne traccia separatamente.

Un altro dispositivo utile è il Localizzatore GPS per animali Life360, che consente di tenere traccia della posizione dell’animale domestico in tempo reale e di ricevere avvisi se l’animale si allontana da un’area sicura. Il dispositivo ha anche una luce integrata per aiutare a localizzare l’animale domestico al buio.

L’Alimentatore per alimenti umidi Petlibro è un dispositivo che mantiene fresco il cibo umido dell’animale domestico e consente di controllare la mangiatoia e di ricevere notifiche quando l’animale domestico inizia a mangiare. Il dispositivo ha anche un’app che consente di programmare il pasto dell’animale domestico e di ricevere avvisi in caso di problemi.

La Porta per animali domestici intelligente Pawport è un sistema di porte che consente di controllare l’accesso dell’animale domestico alla casa e di tenere fuori animali indesiderati. La porta si apre automaticamente quando l’animale domestico si avvicina e può essere controllata a distanza tramite un’app.

Infine, la Lettiera automatica PetKit è un dispositivo che consente di mantenere pulita la lettiera dell’animale domestico e di monitorare la sua salute. Il dispositivo ha un controllo degli odori e un contenitore per rifiuti sigillato, e l’app associata consente di monitorare la salute dell’animale domestico e di ricevere avvisi in caso di problemi.