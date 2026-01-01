4.8 C
Roma
giovedì – 1 Gennaio 2026
Animali

Gadget per animali domestici USA

Da stranotizie
Gadget per animali domestici USA

Avere un animale domestico può essere una grande gioia, e con l’aiuto della tecnologia e dei gadget, prendersi cura di lui può diventare ancora più piacevole e conveniente. Ecco alcuni esempi di gadget che possono essere utili per i proprietari di animali domestici.

Il Petlibro Fotocamera per animali alimentata dall’intelligenza artificiale è un dispositivo che consente di monitorare l’animale domestico in tempo reale, grazie all’app che permette di controllare la telecamera e di seguire l’animale mentre si muove. La fotocamera ha anche un audio bidirezionale, quindi è possibile parlare con l’animale domestico e ascoltarne i suoni. Inoltre, il dispositivo può riconoscere fino a due animali domestici e tenerne traccia separatamente.

Un altro dispositivo utile è il Localizzatore GPS per animali Life360, che consente di tenere traccia della posizione dell’animale domestico in tempo reale e di ricevere avvisi se l’animale si allontana da un’area sicura. Il dispositivo ha anche una luce integrata per aiutare a localizzare l’animale domestico al buio.

L’Alimentatore per alimenti umidi Petlibro è un dispositivo che mantiene fresco il cibo umido dell’animale domestico e consente di controllare la mangiatoia e di ricevere notifiche quando l’animale domestico inizia a mangiare. Il dispositivo ha anche un’app che consente di programmare il pasto dell’animale domestico e di ricevere avvisi in caso di problemi.

La Porta per animali domestici intelligente Pawport è un sistema di porte che consente di controllare l’accesso dell’animale domestico alla casa e di tenere fuori animali indesiderati. La porta si apre automaticamente quando l’animale domestico si avvicina e può essere controllata a distanza tramite un’app.

Infine, la Lettiera automatica PetKit è un dispositivo che consente di mantenere pulita la lettiera dell’animale domestico e di monitorare la sua salute. Il dispositivo ha un controllo degli odori e un contenitore per rifiuti sigillato, e l’app associata consente di monitorare la salute dell’animale domestico e di ricevere avvisi in caso di problemi.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
5 mete low cost per viaggiare
Articolo successivo
Concerto di Capodanno a Venezia e Vienna
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.