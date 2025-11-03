18.5 C
Roma
lunedì – 3 Novembre 2025
Tecnologia

Gadget elettorali in Veneto: tra creatività e social media

Da stranotizie
Gadget elettorali in Veneto: tra creatività e social media

Nel contesto della campagna elettorale in Veneto, i candidati al consiglio regionale si stanno distinguendo non solo per le loro proposte, ma anche per l’uso creativo dei social media. Tra i 845 aspiranti consiglieri, il centrodestra si sta concentrando su due battaglie principali: contrastare l’astensionismo e superare gli alleati.

In provincia di Venezia, il sindaco di Marcon, Matteo Romanello, candidato per Fratelli d’Italia, ha deciso di presentarsi agli elettori con pacchi di pasta personalizzati. In risposta, il sindaco di Quarto d’Altino, Claudio Grosso, della Lega, ha riproposto un gadget elettorale già utilizzato in passato: il pacco di sale. I collaboratori di Grosso hanno incluso un video scherzoso che gioca sull’idea di “cucinare” Romanello, il quale ha prontamente risposto con un altro sketch, dichiarando che a Marcon il sale serve solo per le strade.

Per quanto riguarda i regali elettorali, Sergio Berlato, europarlamentare e capolista a Vicenza, ha creato una serie di omaggi distintivi: accendini a forma di doppiette per gli uomini e, per le donne, un assortimento di mini set per la cura estetica. Infine, Berlato ha anche rivelato i nomi dei responsabili dei materiali elettorali su social media.

Altri candidati stanno sperimentando con le loro campagne. Gianluca Forcolin ha scelto bottigliette di prosecco, mentre Riccardo Barbisan ha distribuito vasetti di miele. Claudio Borgia offrirà “un caffè, un biscotto e un confronto” nei quartieri, puntando a un dialogo diretto con i cittadini. Al contrario, l’assessore leghista Roberto Marcato ha affermato che la sua presenza è il miglior gadget elettorale.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Successo per ‘otTANTA Musica’ in Villa Badoer Fattoretto
Articolo successivo
Cinema in Veneto: I migliori film da non perdere a novembre
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.