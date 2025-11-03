Gadget elettorali in Veneto: tra creatività e social media

Nel contesto della campagna elettorale in Veneto, i candidati al consiglio regionale si stanno distinguendo non solo per le loro proposte, ma anche per l’uso creativo dei social media. Tra i 845 aspiranti consiglieri, il centrodestra si sta concentrando su due battaglie principali: contrastare l’astensionismo e superare gli alleati.

In provincia di Venezia, il sindaco di Marcon, Matteo Romanello, candidato per Fratelli d’Italia, ha deciso di presentarsi agli elettori con pacchi di pasta personalizzati. In risposta, il sindaco di Quarto d’Altino, Claudio Grosso, della Lega, ha riproposto un gadget elettorale già utilizzato in passato: il pacco di sale. I collaboratori di Grosso hanno incluso un video scherzoso che gioca sull’idea di “cucinare” Romanello, il quale ha prontamente risposto con un altro sketch, dichiarando che a Marcon il sale serve solo per le strade.

Per quanto riguarda i regali elettorali, Sergio Berlato, europarlamentare e capolista a Vicenza, ha creato una serie di omaggi distintivi: accendini a forma di doppiette per gli uomini e, per le donne, un assortimento di mini set per la cura estetica. Infine, Berlato ha anche rivelato i nomi dei responsabili dei materiali elettorali su social media.

Altri candidati stanno sperimentando con le loro campagne. Gianluca Forcolin ha scelto bottigliette di prosecco, mentre Riccardo Barbisan ha distribuito vasetti di miele. Claudio Borgia offrirà “un caffè, un biscotto e un confronto” nei quartieri, puntando a un dialogo diretto con i cittadini. Al contrario, l’assessore leghista Roberto Marcato ha affermato che la sua presenza è il miglior gadget elettorale.

