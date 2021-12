Anche Gad Lerner si unisce al coro delle critiche che si è scatenato sui social contro Massimo Giletti dopo la sua intervista al dentista no vax che si è presentato alla vaccinazione con un braccio di silicone. “Giletti intervista il dentista no vax con il baccio di silicone? Tira a campare”, dice Lerner all’Adnkronos. “Quel una dottore – aggiunge il giornalista – è un pessimo pubblicitario di sé stesso. Non mi farei montare da lui una protesi dentaria neanche se me la offrisse gratis”, conclude ironico Lerner.